Quando iniziano le vacanze di Natale? Le date regione per regione

Con l’avvicinarsi delle festività, studenti e famiglie cominciano a chiedersi quando inizieranno le vacanze di Natale per l’anno scolastico 2025/2026.

Come ogni anno, le date variano leggermente da una regione all’altra, anche se la maggior parte delle scuole italiane chiuderà tra il 22 e il 24 dicembre 2025 e riaprirà il 7 gennaio 2026.

In merito alla riapertura, fa eccezione la regione Sicilia, che concluderà le festività il 7 gennaio, con ripresa delle lezioni l’8 gennaio.

Per studenti, insegnanti e famiglie, saranno dunque circa due settimane di pausa tra luci, regali e relax in vista del nuovo anno.

Ecco, nel dettaglio, il calendario delle vacanze natalizie in tutte le regioni italiane.

Nord Italia

Piemonte – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal Valle d’Aosta – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal Lombardia – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal Veneto – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal Trento – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal Bolzano – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal Friuli Venezia Giulia – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal Liguria – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal Emilia-Romagna – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Centro Italia

Toscana – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal Umbria – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal Marche – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal Lazio – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal Abruzzo – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Sud Italia e Isole