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05.01.2026

Quando ricomincia la scuola dopo le vacanze di Natale? Data diversa in Sicilia rispetto alle altre regioni

Redazione
Indice
L'eccezione
Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia e Isole

Dopo Capodanno, genitori e studenti si chiedono quando si concluderanno ufficialmente le vacanze di Natale dell’anno scolastico 2025/2026.

L’eccezione

La maggior parte delle scuole riaprirà il 7 gennaio 2026. Fa eccezione la regione Sicilia, che concluderà le festività il 7 gennaio, con ripresa delle lezioni l’8 gennaio.

Ecco, nel dettaglio, il calendario delle vacanze natalizie in tutte le regioni italiane.

Nord Italia

  • Piemonte – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Valle d’Aosta – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Lombardia – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Veneto – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Trento – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Bolzano – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Friuli Venezia Giulia – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Liguria – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Emilia-Romagna – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Centro Italia

  • Toscana – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Umbria – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Marche – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Lazio – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Abruzzo – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Sud Italia e Isole

  • Molise – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Campania – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Puglia – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Basilicata – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Calabria – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Sicilia – dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026
  • Sardegna – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

calendario scolasticoSiciliaVacanze di Natale

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