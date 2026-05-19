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Prima ora | Notizie scuola del 19 maggio 2026

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Docenti
19.05.2026
Aggiornato alle 12:17

Assegnazioni provvisorie e cattedre 2026, prima c’è l’organico di fatto – DIRETTA ore 16:00

Redazione
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Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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Migliaia di docenti sono in attesa delle assegnazioni provvisorie che riguarderanno il prossimo anno scolastico 2026/27. Ma prima delle assegnazioni provvisorie c’è da conoscere l’organico di fatto e la procedura di ottimizzazione delle cattedre orarie. Di cosa si tratta? Quali docenti potranno presentare istanza di assegnazione provvisoria e per quali motivi? Quali sono i tempi di presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e quando si conosceranno gli esiti di tali assegnazioni? Quali sono i benefici di ottenere l’assegnazione provvisoria e quali, invece, le criticità? Come si calcola il punteggio per entrare in graduatoria per ottenere l’assegnazione provvisoria? Quali sono le precedenze per ottenere con maggiore facilità l’assegnazione provvisoria?

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 19 maggio 2026, alle ore 16:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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