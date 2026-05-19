Mense scolastiche come aule: il progetto imMENSAmente trasforma la refezione in percorso educativo

Il momento del pasto a scuola sta vivendo una profonda trasformazione, passando da semplice servizio assistenziale a vero e proprio spazio educativo integrato nella didattica. Il progetto imMENSAmente, promosso da Roma Capitale e Compass Group Italia con la supervisione scientifica della SIPPS, coinvolge oltre 22.000 studenti del Municipio II di Roma in un percorso quinquennale volto a riscoprire il valore del cibo sano.

Per i docenti, questa iniziativa rappresenta un’opportunità per trattare temi cruciali come la sostenibilità, la riduzione dello spreco e l’educazione alimentare in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, rendendo la mensa un laboratorio vivente di civiltà e benessere.

Strumenti didattici e laboratori sensoriali

Il progetto mette a disposizione degli insegnanti una vasta gamma di risorse per arricchire l’offerta formativa, tra cui kit didattici cartacei e digitali differenziati per fascia d’età e rinnovati ogni anno. Le attività spaziano da laboratori pratici e sensoriali a incontri con esperti, come nutrizionisti e campioni dello sport, fino a percorsi sulla biodiversità che prevedono l’uso di arnie didattiche.

Di particolare interesse per la programmazione scolastica sono i gemellaggi culturali e i focus sulla tradizione gastronomica locale, che permettono di collegare l’alimentazione alla storia e alla cultura del territorio.

Inclusione, tecnologia e risultati concreti

L’efficacia di imMENSAmente si riflette nel cambiamento dei comportamenti degli alunni: è stata registrata una crescente curiosità verso alimenti spesso rifiutati, come legumi e pesce, e un aumento significativo delle adesioni alla mensa nelle scuole secondarie.

Sul fronte dell’inclusività, il progetto risponde alla crescita del 20% delle richieste di diete speciali attraverso l’innovativo Diet Tracking, un sistema digitale che permette di monitorare i menu personalizzati. Questo dialogo tra scuola e tecnologia non solo supporta le famiglie, ma garantisce ai docenti un ambiente scolastico più attento alle esigenze specifiche di ogni bambino, promuovendo una cultura del cibo che è, prima di tutto, uno strumento di inclusione.