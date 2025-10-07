Quiz concorso docenti 2025, ecco come esercitarsi

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sui siti dedicati al concorso ordinario docente 2023 le tracce delle prove scritte.

Riteniamo utile riproporle, ai fini della preparazione del prossimo concorso PNRR 2025.

Nel pomeriggio di martedì 23 settembre, si è tenuta un’informativa sindacale nella quale i rappresentanti del ministero dell’Istruzione e del Merito hanno dato alcuni importanti dettagli relativi al prossimo concorso docenti PNRR 3.

Sarà pubblicato entro ottobre/novembre 2025, il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

Tracce prove scritte infanzia e primaria

Prova OR23_2576_T01

Prova OR23_2576_T02

Prova OR23_2576_T03

Prova OR23_2576_SUP_01

Tracce prove scritte secondaria di I e II grado

Domande V81

Domande V82

Domande V83

Domande V84

Domande V85

Domande V86

Domande V87

Domande V88

Domande V89

Domande V90

Domande V161 prova suppletiva

