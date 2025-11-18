Quiz concorso docenti 2025, le tracce delle prove svolte negli anni passati

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sui siti dedicati le tracce delle prove scritte degli anni passati.
Le date
Concorso Pnrr 3 prova scritta, ecco tutte le date
Il concorso prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.
Tracce prove scritte infanzia e primaria
Tracce prove scritte secondaria di I e II grado
