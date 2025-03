Ragazza morta in gita, sequestrati farmaci, ipotesi infarto. Valditara: “Esprimo il mio profondo cordoglio”

Ragazza morta in gita, sequestrati farmaci, ipotesi infarto. Valditara: “Esprimo il mio...

C’è grande sgomento per la morte di una ragazza, secondo alcune fonti 17enne ma secondo altre 19enne, in gita con la scuola, sul traghetto da Napoli a Palermo. La studentessa, che frequentava un istituto superiore di Grosseto, ha accusato un malore a bordo.

La tragedia, come riporta Il Corriere della Sera, è avvenuta nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata nella cabina.

Gli investigatori hanno sequestrato tutti gli effetti personali della studentessa, trovati nella cabina della nave su cui viaggiava, anche dei farmaci: al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella della morte causata da un infarto. Secondo quanto si è appreso, tra i farmaci sequestrati figurano solo quelli che, di consueto, vengono portati da chi viaggia, come aspirine e antinfiammatori.

Il cordoglio

Ad esprimere il suo cordoglio anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “Esprimo il mio profondo cordoglio per la tragica scomparsa della studentessa di Grosseto, deceduta durante una gita scolastica. Alla famiglia, ai compagni e ai docenti rivolgo la mia più sincera vicinanza in questo momento di dolore”.

“Esprimo profonda vicinanza, unitamente al mio personale cordoglio e quello dell’Assessorato all’Istruzione della Regione siciliana, ai familiari della studentessa di Grosseto, deceduta la scorsa notte sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe a Palermo”. Lo afferma in una nota l’assessore all’Istruzione e formazione professionale della Regione siciliana, Mimmo Turano. “Ai genitori, ai compagni di scuola e ai docenti giunga dalla Sicilia un commosso abbraccio per questa immane tragedia”, conclude Turano.

La ricostruzione dei fatti

La ragazza, sembra, si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata nella cabina la notte scorsa. A dare l’allarme sono stati i compagni. I soccorsi hanno raggiunto il traghetto al largo della costa di Napoli. Da quanto appreso, è intervenuta una motovedetta della Guardia costiera e personale del 118 che ha inviato a bordo del traghetto anche un medico: vani i tentativi di salvare la ragazza, è morta poco dopo.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale in attesa dell’esame autoptico. La gita è stata annullata e i ragazzi, appena troveranno un imbarco, torneranno a casa.

“La scuola, unitamente all’ufficio scolastico territoriale, esprime profondo dolore per quanto accaduto a una nostra studentessa, deceduta la scorsa notte durante il viaggio di istruzione programmato (il tour della legalità). Siamo e resteremo vicini ai genitori della nostra cara alunna così profondamente colpiti da questa tragedia. Attendiamo nelle prossime ore il rientro in sede degli altri studenti e dei docenti accompagnatori”, dice il dirigente scolastico, come riporta Today.