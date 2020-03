Didattica a distanza, RaiScuola per i docenti

Rai Scuola ha messo a disposizione sul proprio portale i lesson plan, un utile strumento dedicato a tutti gli insegnanti per facilitare la costruzione organizzata di contenuti.

Ogni docente, in modo rapido e semplice, può pianificare una lezione su qualsiasi tematica didattica desideri, avendo a disposizione tutta una serie di strumenti multimediali per corredarla.

Il lesson plan può anche essere utilizzato come un mix di appunti dell’insegnante su come organizzare una lezione, su quali sono i punti fondamentali da analizzare, attraverso una ricca selezione di materiale video.

Per poter accedere ai lesson plan è necessario il login sul sito.

Ci sono due opzioni: è possibile loggarsi utilizzando le proprie credenziali Facebook, oppure creando un account ad hoc iscrivendosi al portale di Rai Scuola.

La pubblicazione della lezione avviene previa approvazione da parte della redazione di Rai Scuola che si può contattare, in qualunque momento, per avere ulteriori informazioni o suggerimenti via e-mail, all’indirizzo [email protected]