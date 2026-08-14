Assegnazioni provvisorie docenti 2026, ultime ore per le graduatorie: come fare reclamo

Esiti assegnazioni provvisorie docenti 2026, quando usciranno? La procedura si è chiusa a mezzanotte dello scorso 23 luglio; era possibile inviare la domanda dal 10 luglio. In molti in questi giorni si chiedono quando si avranno notizie sui risultati.

Questa settimana è stata proprio quella da segnare in rosso: oggi, 14 agosto, infatti, gli Usr dovrebbero aver finito di pubblicare le graduatorie definitive e dei posti utili in organico di fatto.

Tra i primi a farlo l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, che ha dato comunicazione già il 12 agosto scorso.

La scadenza

Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 24 agosto al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

Reclamo motivato

I docenti interessati potranno presentare reclamo motivato 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato”, la pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

Eventuali reclami dovranno essere presentati, esclusivamente, all’indirizzo di posta elettronica: organici.secondogrado.na@istruzione.it

Non saranno presi in considerazione reclami generici, richieste di accesso agli atti contrastanti con la normativa di cui agli art. 22 e ss. della L. 241/90 e ss. mm. e ii., e quelli inviati ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello indicato.