Rapporto Invalsi 2025, misurate competenze digitali: risultati ottimi, al contrario di italiano e matematica

Da quest’anno le prove INVALSI hanno misurato anche le competenze digitali e i risultati sono molto incoraggianti: questo quanto emerge dal Rapporto Nazionale INVALSI 2025 presentato oggi, 9 luglio, alla Camera dei deputati, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del presidente INVALSI Roberto Ricci.

Le prove INVALSI 2025 hanno introdotto per la prima volta una rilevazione nazionale delle Competenze Digitali, specificamente indirizzata agli studenti del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado (Grado 10). Questa è stata una rilevazione prototipale su base campionaria, non censuaria, coinvolgendo 498 scuole su 500 selezionate, garantendo un’elevata rappresentatività.

Ecco i dettagli principali:

Modalità e finalità : La somministrazione delle prove è avvenuta online e si è basata su compiti veri e propri , non su autodichiarazioni, per valutare le competenze digitali al termine dell’obbligo di istruzione. La definizione di competenza digitale utilizzata si riferisce al framework europeo DIGCOMP 2.2 . L’obiettivo è restituire una prima rappresentazione delle competenze digitali dei giovani e fornire un report sugli esiti generali richiesto dal PNRR entro la fine del 2025.

: La somministrazione delle prove è avvenuta e si è basata su , non su autodichiarazioni, per valutare le competenze digitali al termine dell’obbligo di istruzione. La definizione di competenza digitale utilizzata si riferisce al . L’obiettivo è restituire una prima rappresentazione delle competenze digitali dei giovani e fornire un report sugli esiti generali richiesto dal PNRR entro la fine del 2025. Struttura dei risultati : I risultati sono stati articolati su tre livelli: BASE, INTERMEDIO e AVANZATO.

: I risultati sono stati articolati su tre livelli: BASE, INTERMEDIO e AVANZATO. Risultati generali : In generale, gli studenti e le studentesse del Grado 10 hanno raggiunto buoni risultati , mediamente in linea con le aspettative. Il punteggio medio in tutte le quattro aree indagate si colloca a cavallo della soglia tra il livello INTERMEDIO e quello AVANZATO . Questi esiti sono considerati ottimi e molto incoraggianti .

: Dettaglio per aree di competenza : Comunicazione e Collaborazione : il 91% degli studenti raggiunge almeno il livello adeguato. Alfabetizzazione su informazioni e dati : l’89% raggiunge almeno il livello adeguato. Sicurezza : l’85% degli studenti raggiunge almeno il livello adeguato. Creazione di contenuti digitali : l’84% degli studenti raggiunge almeno il livello adeguato.

: Differenze territoriali e contesto : È stata riscontrata una minore polarizzazione geografica rispetto alle prove di Italiano e Matematica. L’incidenza del contesto socio-economico-culturale (ESCS) è meno marcata rispetto a Italiano e Matematica, sebbene si osservi comunque una differenza nella quota di coloro che raggiungono almeno il livello intermedio nelle diverse fasce di background. Nonostante la minore incidenza del contesto, il ruolo delle competenze di base (e quindi della scuola) rimane fondamentale.

:

In sintesi, i dati sulle Competenze Digitali al Grado 10 restituiscono un’immagine piuttosto incoraggiante, con buoni risultati medi e una distribuzione più omogenea a livello territoriale rispetto ad altre discipline.

I numeri

Le prove INVALSI 2025 hanno interessato complessivamente circa 2.555.000 studenti e studentesse. Le classi coinvolte sono state la II e V della scuola primaria (Grado 2 e Grado 5), la III della scuola secondaria di primo grado (Grado 8), e la II e l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (Grado 10 e Grado 13).

In particolare:

960.000 alunni/e della scuola primaria (classi II e V)

550.000 studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado (classe III)

547.000 studenti/studentesse della classe II di scuola secondaria di secondo grado

514.000 studenti/studentesse dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.

La partecipazione è stata molto elevata: 98,52% per la scuola primaria, 99,63% per la secondaria di primo grado, 91,95% per la II classe di secondaria di secondo grado e 96,87% per l’ultimo anno. Sono state somministrate oltre 2.500.000 prove cartacee e circa 5.100.000 prove computerizzate (CBT). Le materie delle prove includevano Italiano e Matematica per la II primaria; Italiano, Matematica e Inglese per la V primaria, la III secondaria di primo grado e l’ultimo anno della secondaria di secondo grado; e Italiano, Matematica e Competenze Digitali (queste ultime solo per le classi campione) per la II secondaria di secondo grado.

Rapporto Invalsi 2025, scuola secondaria di secondo grado

I risultati della scuola secondaria di secondo grado evidenziano dinamiche complesse. Per la II secondaria di secondo grado (Grado 10), la quota di allievi che raggiunge almeno la soglia di accettabilità è sostanzialmente costante nel post-pandemia.