Registrati
Diretta video

Primo piano | Carta del docente, film sulla scuola e nuovo CCNL

guarda
Docenti
02.11.2026

Rapporto scuola famiglia, chat con studenti e genitori: cosa è tenuto a fare il docente? L’e-book con i consigli utili e i casi pratici

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Cosa offre il piano
I temi trattati
Perché partecipare
Come iscriversi

Richieste delle famiglie, dubbi sulle proprie responsabilità, decisioni da prendere in tempi rapidi: la vita scolastica mette spesso i docenti di fronte a situazioni complesse da gestire. Da questa esigenza nasce il Piano Diritti e doveri del docente, un servizio pensato per accompagnare gli insegnanti nei principali aspetti professionali della loro attività, offrendo strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza le criticità quotidiane.

Come affrontare le situazioni più delicate della vita scolastica? Il secondo e-book del piano Diritti e doveri del docente offre ai docenti una guida pratica per gestire i rapporti con famiglie, alunni, colleghi, staff dirigenziale e collaboratori scolastici.

Dalle aggressioni alle tutele legali, dai limiti dei collaboratori del dirigente all’uso corretto dei social e delle chat, fino ai compiti del personale ATA: un percorso chiaro tra diritti, doveri e responsabilità. Arricchito da un caso giudiziario e da riferimenti normativi aggiornati, il volume fornisce strumenti utili per affrontare le criticità quotidiane.

Vai al secondo e-book del piano

Cosa offre il piano

Il percorso, attivo da settembre a novembre 2026, integra confronto diretto con esperti e materiali operativi, articolandosi in due proposte:

  • 5 incontri live – fino al 23 novembre 2026, webinar tematici che lasciano spazio a chiarimenti e casi pratici.
  • 5 guide operative – approfondimenti con spiegazioni chiare, casi concreti e riferimenti utili, disponibili progressivamente da settembre a novembre.

Il piano è curato dagli esperti Fabrizio Perrella e Amelia de Angelis.

I temi trattati

Ogni argomento viene affrontato sia negli incontri live sia nelle guide operative, per garantire un supporto completo e immediatamente applicabile. Tra i temi al centro del percorso:

  • ruolo del docente negli organi collegiali;
  • obblighi di vigilanza e responsabilità disciplinari;
  • rapporti con famiglie, studenti e colleghi;
  • permessi, assenze e congedi;
  • attività consentite e incompatibilità.

Perché partecipare

Secondo gli organizzatori, il piano aiuta i docenti a:

  • evitare errori e criticità;
  • gestire situazioni complesse;
  • prendere decisioni più consapevoli;
  • lavorare con maggiore serenità.

I posti per gli incontri live sono limitati, al fine di garantire la qualità del confronto con gli esperti.

Come iscriversi

Le proposte sono acquistabili singolarmente, ma è possibile accedere all’intero percorso a un prezzo speciale. Tutte le informazioni e l’offerta completa sono disponibili a questo link: Scopri il percorso e accedi all’offerta.

Vai al secondo e-book del piano

Rapporto Scuola Famiglia

Bullismo giovanile, i genitori non possono delegare alla scuola il controllo dei figli. Ministro Roccella: usino il parental control con i telefonini – VIDEO

Educazione sessuale a scuola dietro autorizzazione dei genitori. Il disegno di legge in discussione alla Camera

Docenti tra due “fuochi”: oppressi dai presidi e da genitori sindacalisti di figli-alunni sempre più medicalizzati. Per Bernocchi (Cobas) è ora di finirla

Inizio scuola 2024, ecco tutte le novità introdotte dall’anno scolastico 2024/2025

Non esiste solo la scuola per risolvere i problemi delle famiglie…

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Manovra 2027, Pacifico (Anief): “650 milioni per i climatizzatori? Preferirei utilizzarli per gli stipendi, sono tante le emergenze”

Redazione

Riforma istituti tecnici, il Tar respinge la richiesta di sospensione: il decreto resta in vigore

Sara Adorno

Manovra 2027, tagli alla scuola: sindacati pronti alla mobilitazione. Cosa chiedono docenti e Ata? Partecipa al sondaggio

Sara Adorno

Posso insegnare in una provincia diversa da quella in cui risiedo?

Salvatore Pappalardo
vai alla ricerca avanzata