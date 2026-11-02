Manovra, Piccolotti (Avs) contro il Governo: taglia quasi 7mila posti, oltre 14 mila in tre anni. “Sono ostaggio delle lobby”

“Mentre un’intera generazione si mobilita in tutta Europa e riempie le piazze di decine di città italiane per chiedere più diritti e una scuola di qualità, il governo Meloni sceglie di tagliare fondi proprio alla scuola. Ragazzi e ragazze scendono in strada per chiedere investimenti sull’istruzione e non sulle armi”. Lo scrive in nota Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, commentano la Legge di Bilancio approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, che tocca anche il settore della scuola.

“Meloni è talmente ostaggio di poche lobby che non prova nemmeno a dare un segnale”, si legge ancora nel comunicato. “La sua legge di bilancio cancella 4.925 posti da docente e 2.049 di personale ATA. Sono 6.974 posti in meno dal prossimo anno scolastico, che si sommano ai tagli già decisi per un totale di 14.808 posti in tre anni. Il calo demografico è solo un alibi che potrebbe invece essere l’occasione per fare classi più piccole e accrescere la qualità della didattica invece lo usano per fare cassa”.

“Quando saremo al governo cambieremo tutto”, assicura la componente della Commissione Cultura a Montecitorio, “con un nuovo paradigma, quello di chi crede nel valore dell’istruzione pubblica come strumento di emancipazione delle giovani generazioni. La nostra proposta di non più di 20 alunni per classe, che discuteremo in Aula a breve, va esattamente in questa direzione. In Parlamento si vedrà l’abissale differenza tra due idee di scuola: da una parte chi licenzia, dall’altra chi vuole assumere”.

“Da una parte chi abbandona l’istruzione pubblica tra classi pollaio e strutture fatiscenti per lasciare il campo a quella privata per ricchi”, insiste Piccolotti. “Noi ci battiamo da tutta la vita per i diritti e la giustizia sociale: non lasceremo che l’eguaglianza venga demolita così. Valditara”, conclude la deputata, “se ha un po’ di amor proprio si faccia sentire contro i tagli che colpiscono soprattutto il suo ministero oppure verrà, come altri prima di lui, ricordato solo come il ministro delle macerie sulla scuola pubblica”.