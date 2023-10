Rastrellamento Ghetto di Roma, Valditara: “Partire dalle scuole per impedire rigurgiti antisemiti nella nostra società”

“Oggi ricordiamo il rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, uno degli atti più spietati e disumani compiuti in Italia dai nazisti. In 1.259 furono strappati alle loro case e costretti a un viaggio senza ritorno verso i campi di sterminio. Solo in 16 sopravvissero, e tra questi nessun bambino. A ottant’anni di distanza da questo terribile evento, l’antisemitismo torna ad affacciarsi alle porte dell’Europa: dobbiamo compiere ogni sforzo, a partire dalle scuole, per impedire che rigurgiti antisemiti tornino a inquinare la nostra società”.

Così Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, ricordando il rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943.