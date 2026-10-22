Sistema Nazionale di Valutazione, al via l’aggiornamento di PTOF, RAV e PdM per l’a.s. 2026/27 – PDF

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso le indicazioni operative relative all’aggiornamento dei documenti strategici del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) per l’anno scolastico 2026/2027, che rappresenta il secondo anno della triennalità 2025-2028.

A partire dal 22 ottobre 2026 e fino alla data d’inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2027/2028, le istituzioni scolastiche potranno accedere alle piattaforme dedicate per aggiornare il Rapporto di autovalutazione (RAV), il Piano di Miglioramento (PdM) e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Per garantire un’effettiva integrazione tra i documenti, il Ministero suggerisce una sequenza di lavoro ben definita: la lettura dei dati aggiornati e l’eventualità di rivedere il RAV, il monitoraggio dei percorsi del Piano di Miglioramento e, infine, la verifica e l’aggiornamento delle sezioni del PTOF.

Aggiornamento mirato e dati INVALSI

L’aggiornamento non richiede alle scuole di ripercorrere integralmente l’analisi avviata nel primo anno del triennio, ma di intervenire in modo mirato in base alle proprie esigenze e ai nuovi dati disponibili. Per quanto riguarda il RAV, gli istituti troveranno aggiornati sulla piattaforma i descrittori forniti dall’INVALSI con i relativi valori di confronto regionali e nazionali: tra questi figurano gli indicatori sulla popolazione scolastica, il territorio, i punteggi nelle prove standardizzate nazionali e i risultati a distanza degli studenti.

Al contrario, i dati del Questionario scuola e del Questionario docente raccolti nel 2025/2026 rimarranno invariati per l’intero triennio. Pertanto, nella fase di aggiornamento dei documenti strategici che le scuole effettueranno nel corrente

anno scolastico 2026/2027, non è prevista una nuova somministrazione dei due Questionari.

Il Ministero raccomanda inoltre di modificare priorità e traguardi solo in presenza di motivate esigenze, così da salvaguardare la continuità della programmazione e della futura Rendicontazione sociale.

Le novità del PTOF: benessere a scuola, inclusione e valutazione dei dirigenti

La piattaforma PTOF presente in ambiente SIDI è stata oggetto di un significativo aggiornamento evolutivo, pensato sia per rappresentare meglio le attività svolte dalle scuole, sia per stabilire una corrispondenza diretta con gli obiettivi assegnati ai Dirigenti scolastici per la valutazione dei risultati.

Tra i principali cambiamenti nelle sezioni del PTOF si evidenziano:

Benessere a scuola: una nuova sottosezione focalizzata sulla prevenzione e sul contrasto del bullismo, del cyberbullismo, delle dipendenze, del disagio e della dispersione scolastica.

una nuova sottosezione focalizzata sulla prevenzione e sul contrasto del bullismo, del cyberbullismo, delle dipendenze, del disagio e della dispersione scolastica. Inclusione: introduzione della voce specifica per il Piano Annuale per l’Inclusione e riorganizzazione delle macroaree progettuali.

introduzione della voce specifica per il e riorganizzazione delle macroaree progettuali. Internazionalizzazione e territorio: introduzione del nuovo ambito Certilingua e della sottosezione per i progetti legati ad Agenda Sud/Nord , Piano Estate e iniziative regionali.

introduzione del nuovo ambito e della sottosezione per i progetti legati ad , Piano Estate e iniziative regionali. Modello organizzativo: la voce relativa alle figure e funzioni organizzative viene ridenominata Funzionigramma.

Piano di Miglioramento e pubblicazione su “Scuola in Chiaro”

Per quanto concerne il Piano di Miglioramento, la piattaforma introduce la funzione per aggiornare le modalità di monitoraggio e riprogettare i percorsi. È stato inoltre eliminato il limite massimo di tre attività associabili a ciascun percorso di miglioramento, lasciando maggiore autonomia alle scuole pur richiedendo la compilazione obbligatoria della motivazione delle scelte fatte.

Una volta completate le operazioni di aggiornamento e raccolte le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, le scuole dovranno procedere alla pubblicazione ufficiale del documento sul portale Scuola in Chiaro, garantendo trasparenza verso le famiglie e la comunità scolastica.