Sistema Nazionale di Valutazione, al via l’aggiornamento di PTOF, RAV e PdM per l’a.s. 2026/27 – PDF

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso le indicazioni operative relative all’aggiornamento dei documenti strategici del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) per l’anno scolastico 2026/2027, che rappresenta il secondo anno della triennalità 2025-2028.
A partire dal 22 ottobre 2026 e fino alla data d’inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2027/2028, le istituzioni scolastiche potranno accedere alle piattaforme dedicate per aggiornare il Rapporto di autovalutazione (RAV), il Piano di Miglioramento (PdM) e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Per garantire un’effettiva integrazione tra i documenti, il Ministero suggerisce una sequenza di lavoro ben definita: la lettura dei dati aggiornati e l’eventualità di rivedere il RAV, il monitoraggio dei percorsi del Piano di Miglioramento e, infine, la verifica e l’aggiornamento delle sezioni del PTOF.
La piattaforma PTOF presente in ambiente SIDI è stata oggetto di un significativo aggiornamento evolutivo, pensato sia per rappresentare meglio le attività svolte dalle scuole, sia per stabilire una corrispondenza diretta con gli obiettivi assegnati ai Dirigenti scolastici per la valutazione dei risultati.
Tra i principali cambiamenti nelle sezioni del PTOF si evidenziano:
Per quanto concerne il Piano di Miglioramento, la piattaforma introduce la funzione per aggiornare le modalità di monitoraggio e riprogettare i percorsi. È stato inoltre eliminato il limite massimo di tre attività associabili a ciascun percorso di miglioramento, lasciando maggiore autonomia alle scuole pur richiedendo la compilazione obbligatoria della motivazione delle scelte fatte.
Una volta completate le operazioni di aggiornamento e raccolte le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, le scuole dovranno procedere alla pubblicazione ufficiale del documento sul portale Scuola in Chiaro, garantendo trasparenza verso le famiglie e la comunità scolastica.