Ravanusa, Floridia: “Oltre 350mila euro per la scuola danneggiata da esplosione”

A tre mesi dalla drammatica esplosione di Ravanusa, in provincia di Agrigento, che causò 10 morti, tra cui il professor Pietro Carmina (autore mesi prima di una toccante lettera indirizzata ai propri alunni), il ministero dell’istruzione stanzia oltre 350mila euro per il ripristino e la messa in sicurezza della scuola “Don Bosco” danneggiata dall’esplosione. Lo ha annunciato la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia:

“Oggi ricordiamo l’insegnamento del professor Carmina con una targa e una cerimonia in suo onore e delle altre vittime della tragedia. Restituire la scuola a questa comunità è il modo migliore per onorare la memoria del professor Carmina e di tutti colore che persero la vita in quel tragico 11 dicembre”.