Reclutamento docenti, arrivano concorsi ad hoc per i precari con 24 CFU e per chi ha 3 anni di servizio – DIRETTA ore 16,30

Siamo ad una svolta sul reclutamento docenti tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i sindacati rappresentativi della scuola. Le intenzioni del ministro Valditara, intenzionato a raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNRR sulle prossime immissioni in ruolo dei docenti, vanno nella direzione di attivare concorsi riservati per i docenti con tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio e consentire, in una seconda fase, il conseguimento dell’abilitazione a coloro che hanno acquisito i 24 CFU per l’insegnamento entro il 31 ottobre 2022.

La Tecnica risponde Live sul reclutamento

Oggi, venerdì 20 gennaio, alle ore 16:30, sui canali social Facebook e Youtube de La Tecnica della Scuola, in una diretta de La Tecnica risponde Live si parlerà di reclutamento e immissioni in ruolo 2023-2024. Alla diretta oltre al direttore della nostra testata, Alessandro Giuliani, parteciperanno l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara, la segretaria generale della CISL Scuola, Ivana Barbacci. Saranno presenti anche il segretario nazionale della Federazione UIL Scuola Rua, Paolo Pizzo, la responsabile reclutamento della FLC CGIL Manuela Pascarella e Chiara Cozzetto segretaria nazionale Anief.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

Dopo gli incontri tra Ministero e sindacati sul reclutamento (di cui l’ultimo si terrà stamane), è trapelata l’importante notizia dell’avvio immediato di procedure concorsuali ad hoc per tutti i precari che hanno almeno un triennio di servizio (probabilmente acquisito nell’ultimo quinquennio) e successivi percorsi abilitanti per coloro che hanno acquisito i 24 CFU e quindi non devono arrivare ad abilitarsi dopo il 31 dicembre del 2024, data, dopo la quale, dovrebbe essere attuato il decreto legge 36/2022 che prevede formazione iniziale e 60 CFU per accedere alle fasi concorsuali.

Le novità sulle prossime immissioni in ruolo

Nella diretta della Tecnica risponde Live, si potranno ricevere, proprio dai sindacalisti presenti, le ultimissime notizie che riguarderanno le modalità di immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2023-2024 e le strategie messe in campo per arrivare alle agognate 70 mila immissioni in ruolo da centrare assolutamente entro il 31 dicembre 2024.

Nel corso della diretta, infine, i lettori potranno porre dei quesiti agli esperti.