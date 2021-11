Reclutamento docenti, il Cspi chiede più organico di diritto per ridurre la classi pollaio

La questione delle classi pollaio che il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha talvolta minimizzato, considerando sovraffollata solo l’aula che contenga più di 26/27 alunni, viene adesso presa in carico dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel recente parere che collega la necessità di un potenziamento dell’organico di diritto alla prospettiva del contenimento del numero di alunni per classe.

Si legge infatti nel parere del Cspi: Parallelamente alle difficoltà segnalate in relazione alle modalità di assunzione, si rileva la necessità di un consolidamento delle dotazioni dell’organico di diritto, che sono alla base delle successive immissioni in ruolo, anche in vista degli obiettivi contenuti nel PNRR per il contenimento del numero degli alunni per classe.

Ricordiamo che dal Focus del Ministero dell’Istruzione, ad oggi risulta che l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 ha contato sul seguente organico:

I posti istituiti per l’a.s. 2021/2022 sono complessivamente 684.317 posti comuni e 172.110 posti di sostegno. I posti comprendono sia l’organico dell’autonomia sia l’adeguamento di detto organico alle situazioni di fatto; per il sostegno sono compresi anche i posti in deroga.

Per il sostegno il dato relativo ai posti in deroga è in via di aggiornamento da parte degli Uffici periferici.

Dei circa 684mila posti comuni, 14.142 sono “posti per l’adeguamento”, mentre, dei 172.110 posti di sostegno, 65.940 sono “posti di sostegno in deroga”.

