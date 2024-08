Come riporto la Cisl Scuola in una nota, le assunzioni di docenti IRC (in tutto 140) autorizzate dal MEF in attesa dello svolgimento del concorso straordinario e per le quali saranno utilizzate le graduatorie di merito del concorso svoltosi nel 2004 saranno così distribuite:

INFANZIA-PRIMARIA

Basilicata 9

Calabria 18

Campania 13

Sardegna 1

SECONDARIA

Basilicata 20

Calabria 18

Campania 57

Sardegna 4