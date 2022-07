Reclutamento docenti, troppi errori nei quiz. Cisl chiede incontro urgente al MI: il sistema dei concorsi non è abbastanza affidabile

I nuovi errori rilevati nei quesiti di diverse classi di concorso della procedura del concorso ordinario della secondaria stanno gettando nel caos molti aspiranti insegnanti. Le sviste in questione, infatti, porteranno sicuramente ad una revisione dei punteggi.

Per molti sindacati, come per la Cisl Scuola, la situazione è semplicemente inaccettabile. Il sindacato, con un comunicato, riporta che il Ministero dell’Istruzione, con un’ennesima nota, ha comunicato che ci sono ancora errori nei quiz, stavolta per quanto riguarda le classi di concorso A001, A010, A046, A052, A026, A028 AB24 e AB25, AB55, AG56, AM55, AN56, AW55.

Il duro attacco di Cisl Scuola

“Il numero delle risposte rivelatesi errate è ormai davvero considerevole, dato che i casi continuano a emergere pur essendo trascorso un considerevole lasso di tempo dallo svolgimento delle prove”, lamenta il sindacato.

“Essendo in corso le operazioni di assunzione dei vincitori, è inevitabile – si legge ancora nel comunicato di oggi, 27 luglio – che la revisione dei punteggi si rifletta sulla gestione delle procedure, col rischio di mandare in tilt un sistema già alle prese con scadenze molto strette e che in alcune situazioni è apparso non del tutto affidabile”.

Sindacati sul piede di guerra

La Cisl e altri sindacati hanno intenzione di fare la voce grossa al MI: “Proprio a fronte delle numerose criticità segnalate, la Cisl Scuola, insieme alle altre organizzazioni sindacali, ha chiesto un incontro urgente al Ministero, ritenendo indispensabile una verifica sulle anomalie riscontrate, alle quali va posto subito rimedio al fine di evitare che risultino ancor più compromesse le possibilità di coprire con contratti stabili i posti su cui sono state autorizzate le nomine”.

“Risaltano con sempre più evidenza – dichiara la segretaria generale Cisl Scuola Ivana Barbacci – tutti i limiti di una politica del reclutamento dei docenti affidata esclusivamente ai concorsi per esami“.