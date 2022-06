Reclutamento e formazione dei docenti: approvata la legge, cosa cambia da settembre. Rivedi la nostra diretta

Nella giornata di martedì 28 giugno, la Camera dei Deputati ha votato con 419 voti favorevoli e 55 contrari la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione della legge di conversione del decreto 36.



Nell’appuntamento del 29 giugno a La Tecnica Risponde abbiamo parlato di reclutamento e formazione dei docenti con tutte le novità contenute nella nuova legge approvata.

Hanno preso parte all’incontro Marco Campione (esperto in politiche scolastiche), Giorgio Crescenza (Membro CSPI), Andrea Cangini (Senatore gruppo Fl-UDC) e Mario Rusconi (Presidente ANP Roma). Ha Modera l’incontro il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo.

Nel corso dell’incontro gli esperti hanno fornito chiarimenti su diversi aspetti del provvedimento: quale percorso è previsto per ottenere l’abilitazione all’insegnamento, quali regole specifiche ci sono per i docenti di sostegno, cosa sarà della carta del docente, come si svolgeranno i concorsi e molto altro ancora.