Recovery Plan aiuti il paese a ripartire: lo chiedono 70 associazioni no profit

Recovery Plan aiuti il paese a ripartire: lo chiedono 70 associazioni no...

Grande attenzione alla ri-nascita demografica. È ciò che chiedono 70 associazioni no profit al premier Draghi e ai parlamentari. Attraverso le importanti risorse del Recovery Plan, si chiede venga stilato un programma di politiche di sussidiarietà e per la vita, articolato in quattro punti:

a) riformando radicalmente il fisco con una imposizione inversamente proporzionale alla composizione del nucleo familiare;

b) imprimendo alla sanità un salto di qualità con cure palliative e strumenti ad alta intensità di cure (terapie intensive e semintensive) sufficienti in tutte le regioni;

c) combattendo la nuova povertà scolastica anche risolvendo le ingiuste differenze fra le scuole pubbliche paritarie e statali;

d) in generale preferendo agli strumenti assistenzialisti quelli capaci di avviare e sostenere percorsi virtuosi di tutte le comunità intermedie sia profit che non profit.