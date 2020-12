Regole Covid a scuola: come andare in bagno al tempo del Coronavirus in sicurezza

Regole Covid a scuola: come andare in bagno al tempo del Coronavirus...

Regole Covid scuola. Le regole anti Coronavirus a scuola specificano quali comportamenti siano adeguati e quali no in diverse situazioni, per garantire la sicurezza nella scuola del Covid.

Fruizione dei servizi igienici in sicurezza

Una situazione che il Comitato Tecnico Scientifico ha regolamentato in modo preciso è la fruizione dei servizi igienici. Come ci si comporta quando si ha necessità di andare in bagno, nel rispetto delle regole di sicurezza a scuola, a contenimento della circolazione del virus da Covid-19?

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità, ci informa il CTS. Se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori d’aria devono rimanere sempre in funzione, per l’intero orario scolastico. Ovviamente anche quando si va al bagno bisognerà indossare la mascherina.

Attenzione alle maniglie dell porte

Inoltre, in generale, le regole anti Coronavirus a scuola impongono che ogni qual volta si tocchino le maniglie delle porte (e quindi si vada in bagno e si ritorni in classe), è buona norma igienizzare la mani con gli appositi gel di cui la classe dovrebbe essere sempre rifornita.

