Requisiti richiesti e prove previste per diventare docente nella scuola secondaria.

La legge 79 del 29 giugno del 2022 nel convertire in legge il decreto 36 del 30 aprile 2022, all’art. 44 modificando il decreto 59 del 2017, introduce un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Conseguimento della laurea

Uno studente che ha conseguito la laurea in una delle classi specifiche e intende intraprendere la professione docente dovrà affrontare le seguenti prove prima di conseguire il ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Sistema di formazione iniziale

Dopo la laurea è previsto un sistema di formazione iniziale caratterizzato da un percorso universitario e accademico abilitante corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici alfine di promuovere l’acquisizione delle competenze previste dal profilo del docente abilitato.

Contenuti del percorso universitario

Il percorso universitario di formazione, così com’è disegnato, prevede di promuovere nei futuri docenti, oltre alle competenze giuridiche, culturali e disciplinari, quelle pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche al fine di promuovere negli alunni la formazione di una mente critica e consapevole.

Concorso pubblico

Solo dopo aver superato il percorso universitario di formazione iniziale e acquisiti i 60 crediti, l’aspirante docente può partecipare al concorso pubblico nazionale, il cui svolgimento dovrebbe avvenire annualmente, su base regionale o interregionale qualora il numero dei partecipanti in quella determinata classe di concorso fosse di un numero basso.

Prove concorsuali

Le prove concorsuali previste, tranne successive modifiche, prevedono:

una prova scritta su computer based della durata di 100 minuti, consistente in 50 quesiti con 4 risposte di cui solo una corretta. Si supera la prova scritta se si raggiunge il punteggio minimo di 70/100;

su computer based della durata di 100 minuti, consistente in 50 quesiti con 4 risposte di cui solo una corretta. Si supera la prova scritta se si raggiunge il punteggio minimo di 70/100; una prova orale, della durata di 45 minuti consistente nella progettazione di una lezione su un argomento, estratto 24 ore prima, tra quelli predisposti dalla commissione esaminatrice. Durante la prova sarà valutata altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese livello b/2.

La prova è superata se si consegue un punteggio di 70/100.

Vincitori di concorso

L’aspirante che dovesse superare le due prove previste, scritta e orale, secondo le disposizioni odierne, sarà inserito in una graduatoria regionale in relazione alla somma del punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova orale e dai titoli posseduti. Se collocato in posizione utile, in relazione ai posti liberi e disponibili riceverà un contratto a tempo determinato.

Anno di prova

L’aspirante vincitore del concorso riceverà un contratto a tempo determinato per un anno scolastico durante il quale dovrà sostenere un corso di formazione, con test finale e valutazione conclusiva.

Superamento anno di prova

Se la valutazione conclusiva dell’anno di prova e del test finale sarà positiva, il contratto sarà trasformato a tempo indeterminato, mentre se la valutazione dovesse essere negativa, sarà interrotto il contratto e l’anno di servizio sarà considerato come fuori ruolo.