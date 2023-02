Rete SupeRare ricevuta dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli

Tanti i temi trattati: dall’accertamento della condizione di disabilita’, all’inclusione scolastica, ai caregiver familiari,al durante e dopo di noi.

La delegazione – composta dal presidente Mariella Tarquini e dai membri del Consiglio Direttivo Sonia Giglietti, Fabio Bonacci e Giovanni Verta – è stata accolta negli uffici di Largo Chigi ed è stata un’importante opportunità per condividere le posizioni di Rete Superare su temi riguardanti la persona con le sue potenzialità, più che le sue fragilità. Un’occasione per illustrare le proposte programmatiche di Rete SupeRare attraverso interventi normativi necessari a garantire, ad ognuno, un progetto di vita personalizzato e partecipato. Soprattutto, atto a consentire alle persone con disabilità ed ai loro caregiver familiari, di diventare protagonisti della propria vita.

Pienamente condiviso è stato l’obiettivo di realizzare una effettiva inclusione nella società in ogni fase della vita, dall’accertamento e revisione multidimensionale della condizione di disabilità su base icf, passando per l’analisi della riforma del sostegno scolastico, fino ai mezzi e gli strumenti necessari per garantire un durante noi atto a programmare un dopo di noi corrispondente alle esigenze individuali, nel pieno rispetto di un budget di progetto individualizzato. Rete SupeRare, rappresentando le concrete esperienze di vita e le specificità territoriali che raccoglie ogni giorno, ha sottolineato l’importanza di giungere ad una piena integrazione socio sanitaria in ogni realtà.

Grande spazio è stato riservato ai decreti delegati alla legge quadro 227/2021, il ministro ha ricordato come questa legge delega ed i relativi decreti delegati di prossima promulgazione, abbiano un ruolo chiave non solo in riferimento al PNRR, ma quali strumenti per riformare il modo di vedere la disabilità nel nostro Paese, partendo da un approccio che identifichi i bisogni reali delle persone più che una distribuzione standardizzata di quelli che sono i servizi. Rete SupeRare esprime soddisfazione per l’incontro avendo avuto una risposta positiva a tutte tematiche che tratta ogni giorno ed auspica possa essere questo l’avvio di un percorso partecipato diretto con le famiglie e gli aventi diritto.

