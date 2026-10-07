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07.10.2026

Revisione classi di concorso e Itp, Frassinetti: “Sta per essere ricostituito il tavolo tecnico”

Redazione
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Oggi, mercoledì 7 ottobre, alle ore 13:30, la Commissione Cultura della Camera dei Deputati svolge interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come è avvenuto in passato, a rispondere alle domande del question time è stata la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti.

“Sta per essere ricostituito il tavolo tecnico per la revisione delle classi di concorso che individuerà i diplomi di specializzazione degli Its idonei. Tale revisione potrà avvenire secondo la procedura prevista”, ha annunciato Frassinetti in merito ai titoli Itp.

Ecco cosa ha risposto Frassinetti ad un’interrogazione in merito alle palestre scolastiche: “è stato approvato un disegno di legge per l’uso di palestre scolastiche da parte di soggetti terzi senza pregiudicare il servizio scolastico”.

“La circostanza che una palestra sia stata rimodernata da Pnrr non esclude che venga concessa in uso per attività extrascolastiche”.

Ecco le parole di Frassinetti in merito ad una interrogazione relativa alla scelta dell’Usr Abruzzo sul trattenimento in servizio di quattro dirigenti scolastici su dieci: “L’Usr Abruzzo ha precisato che ogni decisione è stata assunta nel rispetto della normativa vigente. In particolare l’Usr ha evidenziato che tutto è stato dovuto alla mancanza di requisiti previsti per salvaguardare il contingente dei vincitori del concorso”.

“Si è voluta salvaguardare la continuità dei progetti avviati e il diritto alla mobilità dei dirigenti scolastici. Per questo anno scolastico sono stati accantonati gli ultimi posti. L’amministrazione ha accolto la richiesta di incontro formulata dai sindacati, durante cui sono stati forniti i necessari chiarimenti”.

L’ultima interrogazione riguarda la riforma degli istituti tecnici. Ecco la risposta di Frassinetti: “Non è possibile sospendere la riforma dei tecnici, bisogna rispettare gli impegni Pnrr. Il recente decreto legge in materia di istruzione aggiorna il monte ore degli istituti tecnici. Le linee guida saranno emanate tempestivamente, non prima del confronto con i sindacali. Se non c’è l’emanazione non significa che non si può andare avanti”

Classi di concorsoPaola Frassinetti

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