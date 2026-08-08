Registrati
Diretta video

Notizie sulla scuola anche ad agosto. News, interviste e dirette esclusive

guarda
Docenti
08.08.2026

Che laurea devi avere per insegnare matematica? Non serve solo una laurea ma anche specifici CFU

Lucio Ficara
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Chi può insegnare Matematica e Scienze A028
Chi può insegnare Matematica A026

La matematica è una delle discipline che si studiano in tutti gli ordini di scuola e in tutti gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado. In particolare si insegna alla primaria, dove si apprendono le basi fondamentali della disciplina, poi alla secondaria di I grado dove esiste la classe di concorso A028 Matematica e Scienze e infine alla secondaria di II grado dove ci sono due classi di concorso A026 Matematica e A027 Matematica e Fisica.

Chi può insegnare Matematica e Scienze A028

Questa classe di concorso A028 può essere insegnata anche dai laureati in Biologia. Per esempio la laurea LM-6 in biologia conseguita entro il 2018/2019 dà accesso diretto a Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado senza aggiunta di CFU, mentre se dopo il 2018/2019 si potrà accedere se nel tuo piano di studi hai accumulato almeno 84 CFU complessivi nei settori scientifico-disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01. Di questi, devono esserci obbligatoriamente almeno 24 CFU in MAT (Matematica) e 24 CFU complessivi distribuiti tra FIS (Fisica), BIO (Biologia), CHIM (Chimica) e GEO (Geologia).

Stessa questione vale come per la laurea LM-6 di Biologia, anche per LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-8 Biotecnologie industriali e LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche.

Anche la laurea magistrale in Fisica, ovvero LM-17 e la laurea in Matematica LM-40 seguono le stesse regole della laurea magistrale in biologia. Poi ci solo le lauree magistrali in ingegneria e quella in informatica necessitano di almeno 84 CFU complessivi nei settori scientifico-disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01. Di questi, devono esserci obbligatoriamente almeno 24 CFU in MAT (Matematica) e 24 CFU complessivi distribuiti tra FIS (Fisica), BIO (Biologia), CHIM (Chimica) e GEO (Geologia).

Ci sono anche le laure magistrali LM-54, LM-58, LM-60, LM-61, LM-66, LM-69, LM-70, LM-71, LM-72, LM-73, LM-74, LM-75, LM-79-LM-86 e LM91. Poi c’è la laurea magistrale in Scienze Matematiche e scienze dei Materiali. Anche le stesse lauree specialistiche e lauree vecchi ordinamento come Matematica, Fisica o Scienze Natuali o la laurea in Chimica o ancora in Geologia e Scienze agrarie danno accesso all’insegnamento della classe di concorso A028.

Chi può insegnare Matematica A026

La classe di concorso A026 è principalmente insegnata dai laureati in matematica LM.40 senza bisogno di ulteriori CFU. Ma poi ci sono una serie di lauree magistrali come per esempio LM-3, LM-4, LM-16 con almeno 60 CFU aggiuntivi nel settori scientifici disciplinari di MAT, poi LM-17 con 30 CFU SSD MAT, LM-18, LM-20 e fino a LM-35 ovvero tutte le laure in ingegneria con 60 CFU SSD MAT. Poi ci sono anche le vecchie lauree in matematica, fisica, informatica e ingegneria (conseguita entro il 2000/2001), che danno accesso all’insegnamento della matematica alla scuola secondaria di II grado. Anche le lauree vecchio ordinamento in Scienze statistiche o scienze dell’informazione, come la vecchia laurea in matematica e fisica danno accesso alla classe di concorso A026. Ovviamente l’accesso è garantito anche per le lauree specialistiche di architettura, ingegneria, informatica, fisica, matematica e scienze dell’universo e statistica.


Classi di concorsoMatematica

Riforma istituti tecnici 2026, riunione al Mim su classi di concorso e quadri orari il 26 marzo: cosa si deciderà?

Concorso PNRR 3: docenti classi di concorso accorpate, presentazione della domanda, prove e graduatorie

Concorso docenti PNRR 3, si può fare domanda per più classi di concorso? Risponde l’esperto

Supplenze 150 preferenze, la tabella di corrispondenza delle nuove classi di concorso

Assegnazione provvisoria 2025, ecco come si comporta l’algoritmo per il comune di ricongiungimento in caso di più classi di concorso.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Ragazzini vendono limonata per comprarsi un motorino, denunciati da un cittadino. Galiano: meglio stare 8 ore al giorno al telefono?

Redazione

Precaria 55enne da 18 anni: “Ho inviato il Cv al supermercato. Sostegno? Non voglio prendere in giro gli alunni”. Pacifico: “Basta umiliazione”

Redazione

Schwa e pronomi a scuola, Valditara: “Grazie alla legge sul consenso informato questi temi non saranno più affrontati”

Redazione

Assegnazioni provvisorie, nel 2027 cambieranno: Serafini (Snals-Confsal) spiega perchè le deroghe vanno allargate – VIDEO

Alessandro Giuliani
vai alla ricerca avanzata