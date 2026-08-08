Che laurea devi avere per insegnare matematica? Non serve solo una laurea ma anche specifici CFU

La matematica è una delle discipline che si studiano in tutti gli ordini di scuola e in tutti gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado. In particolare si insegna alla primaria, dove si apprendono le basi fondamentali della disciplina, poi alla secondaria di I grado dove esiste la classe di concorso A028 Matematica e Scienze e infine alla secondaria di II grado dove ci sono due classi di concorso A026 Matematica e A027 Matematica e Fisica.

Chi può insegnare Matematica e Scienze A028

Questa classe di concorso A028 può essere insegnata anche dai laureati in Biologia. Per esempio la laurea LM-6 in biologia conseguita entro il 2018/2019 dà accesso diretto a Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado senza aggiunta di CFU, mentre se dopo il 2018/2019 si potrà accedere se nel tuo piano di studi hai accumulato almeno 84 CFU complessivi nei settori scientifico-disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01. Di questi, devono esserci obbligatoriamente almeno 24 CFU in MAT (Matematica) e 24 CFU complessivi distribuiti tra FIS (Fisica), BIO (Biologia), CHIM (Chimica) e GEO (Geologia).

Stessa questione vale come per la laurea LM-6 di Biologia, anche per LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-8 Biotecnologie industriali e LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche.

Anche la laurea magistrale in Fisica, ovvero LM-17 e la laurea in Matematica LM-40 seguono le stesse regole della laurea magistrale in biologia. Poi ci solo le lauree magistrali in ingegneria e quella in informatica necessitano di almeno 84 CFU complessivi nei settori scientifico-disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01. Di questi, devono esserci obbligatoriamente almeno 24 CFU in MAT (Matematica) e 24 CFU complessivi distribuiti tra FIS (Fisica), BIO (Biologia), CHIM (Chimica) e GEO (Geologia).

Ci sono anche le laure magistrali LM-54, LM-58, LM-60, LM-61, LM-66, LM-69, LM-70, LM-71, LM-72, LM-73, LM-74, LM-75, LM-79-LM-86 e LM91. Poi c’è la laurea magistrale in Scienze Matematiche e scienze dei Materiali. Anche le stesse lauree specialistiche e lauree vecchi ordinamento come Matematica, Fisica o Scienze Natuali o la laurea in Chimica o ancora in Geologia e Scienze agrarie danno accesso all’insegnamento della classe di concorso A028.

Chi può insegnare Matematica A026

La classe di concorso A026 è principalmente insegnata dai laureati in matematica LM.40 senza bisogno di ulteriori CFU. Ma poi ci sono una serie di lauree magistrali come per esempio LM-3, LM-4, LM-16 con almeno 60 CFU aggiuntivi nel settori scientifici disciplinari di MAT, poi LM-17 con 30 CFU SSD MAT, LM-18, LM-20 e fino a LM-35 ovvero tutte le laure in ingegneria con 60 CFU SSD MAT. Poi ci sono anche le vecchie lauree in matematica, fisica, informatica e ingegneria (conseguita entro il 2000/2001), che danno accesso all’insegnamento della matematica alla scuola secondaria di II grado. Anche le lauree vecchio ordinamento in Scienze statistiche o scienze dell’informazione, come la vecchia laurea in matematica e fisica danno accesso alla classe di concorso A026. Ovviamente l’accesso è garantito anche per le lauree specialistiche di architettura, ingegneria, informatica, fisica, matematica e scienze dell’universo e statistica.



