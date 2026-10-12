Come diventare insegnante: “mi sono laureato da poco, cosa posso insegnare?”. Ecco degli esempi legati ad alcune lauree

Una delle domande più comuni che ci vengono rivolte sono del tipo: “Mi sono laureato da poco in ingegneria gestionale, laurea magistrale. Per diventare insegnante cosa devo fare e cosa posso insegnare?“.

Laurea in Ingegneria Gestionale

Con una laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, il cui codice è LM-31 è possibile accedere a diversi insegnamenti, le cui classi di concorsofanno riferimento sia alla scuola secondaria di I grado, sia alla scuola secondaria di II grado.

Per l’accesso ad alcune classi di concorso, come ad esempio A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica), A-40 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche), A-41 (Scienze e tecnologie informatiche), A-47 (Scienze matematiche applicate), A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, la laurea LM-31 non ha bisogno di possedere CFU integrativi su specifici settori scientifici-disciplinari.

Tuttavia la laurea LM-31 con l’integrazione di specifici settori scientifici disciplinari, tipo FIS, MAT, CHIM, GEO, BIO, ING-INF, e definiti dal DPR 19/2016 come modificato e integrato dal DM 259/17, dalla legge 234/21 art. 1 commi 329-338 dal DM 20 novembre 2023 (discipline STEM A026 e A028) e dal DM 255/23 (revisione delle classi di concorso A-20, A-27 e A-53 e accorpamento di A-01 (ex A-01 e A-17), A-12 (ex A-12 e A-22), A-22 (ex A-24 e A-25), A-30 (Ex A-29 e A-30), A-48 (ex A-48 e A-49), A-70 (ex A-70 e A-72), A-71 (ex A-71 e A-73) darebbe l’accesso anche ad altre classi di concorso come ad esempio: A-20 (Fisica): richiede specifici CFU nel settore della fisica (FIS), A-26 (Matematica): richiede un numero minimo di CFU nei settori matematici (MAT), A-27 (Matematica e Fisica): richiede generalmente 60 CFU in MAT e 30 CFU in FIS (di cui almeno 6 in FIS/01). A-28 (Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado): richiede un totale di 84 CFU tra MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 (con soglie minime specifiche in matematica e scienze).

Laurea in Management dello Sport

Con la laurea magistrale in Management dello Sport, ovvero LM-47, si può accedere, senza il bisogno di possedere CFU integrativi di alcun tipo, alla classe di concorso AM48 e AS48. A tal proposito si specifica che con il DM 255/2023 le ex classi di concorso A048 e A049 per l’insegnamento delle Scienze motorie alle scuole secondaria di II grado e di I grado, sono state accorpate nella classe di concorso A-48 che comprende sia AM48 per l’insegnamento delle Scienze Motorie alla scuola secondaria di I grado e sia AS48 per l’insegnamento delle Scienze Motorie alla scuola secondaria di II grado. Tale accorpamento dà l’opportunità di acquisire l’abilitazione in entrambe le classi di concorso con un unico percorso abilitante, anche per il calcolo del punteggio per le GPS e le GI, il servizio svolto in AM48 vale per intero pure in AS48 e viceversa.