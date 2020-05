Riapertura scuole, Ascani: “Non ci sarà entrata a scuola scaglionata ogni 15 minuti”

Sull’ipotesi di ingressi degli studenti nelle scuole scaglionati ogni 15 minuti “ho letto le indiscrezioni e diciamo che non è proprio cosi e che gli scenari ufficiali usciranno, come ha detto bene il professor Bianchi, a giorni: saranno tre scenari a seconda dell’andamento della pandemia”. Così il vice-ministro e vice-presidente del Pd Anna Ascani intervenendo a Radio in 24 Mattino.

“Dopo di che un minimo di scaglionamento ci sarà – ha aggiunto – perché è ovvio. Nei plessi così grandi si rischia di far entrare gli ultimi a ridosso dell’orario di uscita, ovviamente non sarà così. Quello che invece succederà, non si potrà uscire ed entrare tutti insieme. Perché se dobbiamo evitare l’assembramento all’interno delle classi, dobbiamo evitarli anche al momento dell’entrata e dell’uscita, altrimenti avremmo annullato ogni sforzo”.