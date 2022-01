Riapertura scuole, Bianchi: “Nessun disastro. Arrivati con carico di contagi presi le settimane prima”

“Nessun disastro che doveva esserci con la riapertura della scuola dopo le vacanze natalizie è avvenuto. Ci sono stati problemi molto differenziati zona per zona”. È quanto ha affermato il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi a Radio24.

“Siamo arrivati con un carico di contagi presi nelle tre settimane prima quando la scuola era chiusa, e quindi è chiaro che questo ha avuto effetti differenziati ma la scuola ha riaperto. E la cosa importante è che maturasse in tutti il principio che essa è un elemento fondante della società”.

“Nella stragrande parte del Paese non solo si è tornati a scuola, ma si è ritrovato il valore della scuola in presenza – aggiunge il Ministro – non faccio guerre di religione contro la Dad che funziona se è parte integrante di un progetto didattico, non se l’alternativa o il surrogato della scuola”.

“Stiamo ragionando per semplificare la certificazione per il rientro a scuola dopo il Covid una volta che si risulta negativi” ha concluso Bianchi.