Riapertura scuole, clamoroso dietrofront della Francia: licei chiusi fino a giugno

La fuga in avanti della Francia, sulla riapertura della scuola, aveva destato scalpore. Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel discorso alla Nazione tenuto la sera del lunedì di Pasqua, aveva annunciato scuole riaperte progressivamente da lunedì 11 maggio, misura confermata anche dal ministro dell’Istruzione la scorsa settimana.

Adesso, invece, secondo quanto segnalano i media francesi, ci sarebbe stato un clamoroso dietrofront: scuole chiuse (in particolare i licei) in Francia almeno fino a metà giugno con la situazione che sarà rivalutata all’inizio di giugno. L’ufficializzazione arriverà nelle prossime ore quando il premier Edouard Philippe illustrerà in Parlamento i prossimi passi per contenere l’epidemia. Si va verso un’estensione dell’emergenza sanitaria fino al 24 luglio.