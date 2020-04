Coronavirus, in Germania si ritorna in classe, ma l’indice del contagio aumenta

In Germania, dopo il periodo di lockdown a causa della pandemia, tutte le scuole riapriranno il 4 maggio. In alcune zone, ad esempio in Baviera, è stato però deciso di anticipare il rientro in aula per i ragazzi che dovranno sostenere gli esami. Tutti gli altri, anche i bambini degli asili nido, potranno tornare in classe dal 4 maggio.

La riapertura, così come segnalano i media tedeschi, prevede delle misure di sicurezza: nelle classi, ad esempio, ci devono essere solo piccoli gruppi di studenti e sono previste anche stringenti misure igieniche. Quasi tutti gli studenti, così come gli insegnanti, indossano le mascherine.

Nelle scuole diversi cartelloni spiegano come lavarsi le mani e ricordano di mantenere le distanze. Secondo le misure previste, le lezioni devono svolgersi in piccoli gruppi, con un massimo di 15 studenti alla volta, e tra le persone va mantenuta una distanza di almeno 1,5 metri. Saranno evitate, comunque, tutte le attività extracurriculari.

L’allentamento delle misure, però, ha portato ad un aumento del contagio. Secondo l’istituto Koch i contagi da coronavirus sono nuovamente aumentati: l’indice R0 è risalito da metà aprile a oggi da 0,7 a 1. Nel frattempo anche il tasso di mortalità per la malattia è aumentato di giorno in giorno. Secondo gli ultimi dati, ieri ha raggiunto il 3,8 per cento: comunque al di sotto di alcuni Paesi vicini come la Francia. Il premier tedesco, Angela Merkel, secondo la Reuters, si definisce “preoccupata” per il rilassamento dei propri connazionali dopo l’allentamento delle misure di contenimento.