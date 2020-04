A Rai Radio 1 interviene Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e attuale senatrice del Partito Democratico: “C’è un clima non utile. Non aiuta avere un’opposizione che sceglie di non dialogare”.

Sulla riapertura delle scuole, invece, ha affermato: “Credo da quando si è decisa la chiusura delle scuole si sarebbero dovuto programmare come, sanificando le scuole, si potevano riportare in classe i ragazzi”.

Sulla Maturità, invece, Fedeli ha detto: “L’esame di maturità in presenza credo sia fondamentale e mi auguro davvero che si possa fare. Sarebbe importante anche pensare a quello di terza media, bisogna organizzarsi per tempo”.