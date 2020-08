Riapertura scuole: organizzazione delle lezioni, aule professori e mensa scolastica. Come gestire gli spazi comuni

Riapertura scuole: organizzazione delle lezioni, aule professori e mensa scolastica. Come gestire...

Il protocollo di sicurezza scuola settembre prevede una trattazione ad hoc per quanto riguarda l’accesso agli spazi comuni nelle scuole. Vediamo nel dettaglio cosa è previsto.

Prima di tutto, si deve prevedere un accesso agli spazi comuni contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

Si potrebbero alternare lezioni in presenza e a distanza

Ne consegue che il dirigente scolastico potrebbe valutare l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule. Il testo specifica che sarà possibile alternare le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.

Le aule professori

Ci sono disposizioni anche per l’utilizzo delle aule dedicate al personale docente, ovvero le aule professori: l’accesso è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.

La mensa scolastica e i distributori di snack e bevande

Anche l’utilizzo dei locali utilizzati come mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.

Un aspetto centrale, per quanto riguarda la mensa, è che la somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.

Infine, per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico andrà ad indicare le modalità di utilizzo, eventualmente anche integrando il Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

