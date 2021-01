Riapertura scuole superiori: è giusto tornare in classe ora? Arriva il sondaggio della ‘Tecnica della Scuola’

Riprendono i sondaggi della Tecnica della Scuola (PARTECIPATE AL SONDAGGIO). La nostra rivista torna a chiedere il parere di insegnanti, personale Ata, genitori e alunni sui temi caldi di questi giorni: è giusto tornare a fare lezione in presenza o è meglio continuare con la DaD? Due estremi sui quali in queste ore sembrano fronteggiarsi gli alunni (o una buona parte di loro), desiderosi di tornare ai banchi, e il resto della società civile, in apprensione per il permanere della pandemia da Covid.

Il sondaggio prende le mosse dall’incidenza dei contagi che preoccupa gli esperti e sulla quale si è espresso anche il Presidente del consiglio Giuseppe Conte, parlando di prossima impennata dei contagi.

Alla luce di queste riflessioni sull’andamento epidemiologico, La Tecnica della Scuola chiede quindi ai propri lettori: “Ritenete che sia giusto tornare in classe alle superiori in queste condizioni?”.

Ecco, nel dettaglio, cosa troverete nel sondaggio

Riapertura scuole superiori: con l’attuale situazione epidemiologica, ritieni sia giusto tornare in classe al più presto?

Il rientro in classe delle scuole superiori per il mese di gennaio è messo in discussione a causa dell’elevato numero di contagi, quasi 20 mila al giorno. Il sondaggio della Tecnica della scuola raccoglie il parere di genitori, studenti, insegnanti, personale Ata (di tutti i gradi di scuola) e chiede loro se sono favorevoli o contrari.

Indica il tuo ruolo

Genitore

Genitore e insegnante

Studente

Insegnante

Personale Ata

Altro

Qual è il grado di scuola in cui sei coinvolto?

Scuola dell’infanzia

Scuola I Ciclo (Primaria e Medie)

Scuola Superiore

In quale parte dell’Italia vivi?

Nord

Centro

Sud

Isole

Riapertura scuole superiori: con l’attuale situazione epidemiologica, ritieni sia giusto tornare in classe al più presto?

Sì

No

Sì, ma solo per le zone gialle e arancioni

PARTECIPATE AL SONDAGGIO