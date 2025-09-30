Riapre anche la Scuola militare Teulié

Anche alla scuola militare di Teulié riparte l’anno scolastico che ora ospita pure i primi 34 studenti dell’indirizzo di liceo scientifico digitale, che in Lombardia è praticamente unico, mentre pochi ne esistono in Italia

Dice al Corriere della Sera il colonnello comandante e dirigente scolastico della Teuliè, che accoglie 230 allievi, di cui 84 iscritti in prima ed è il primo caso in una scuola militare: “Per i 34 posti messi a bando, sono pervenute oltre 200 domande”, con studenti che arrivano a partire dal triennio, per seguire i due indirizzi: classico e scientifico tradizionale, a cui si è aggiunta il corso digitale, mentre per accedere bisogna superare un concorso, considerato pure che gli allievi vivono nella scuola durante l’anno scolastico.

E infatti una giornata tipo inizia con la sveglia alle 6.30, adunata e alzabandiera. Poi le lezioni e dopo pranzo lo studio, sport, addestramento militare. La sera, l’ammainabandiera, la cena e un paio d’ore per rilassarsi, chiamare a casa, studiare.

Al momento il numero dei ragazzi si aggira sul 60 per cento, le ragazze sono invece il 40. Provengono da 18 regioni su 20.

Tra le materie innovative, le lezioni con docente madrelingua di inglese scientifico e poi matematica digitale e geometria affrontate usando software ad hoc.

E poi coding e robotica, laboratorio con esperimenti di cinematica e dinamica, termologia e elettrodinamica.

Dei 66 allievi che si sono diplomati a luglio scorso, il 65 per cento ha proseguito con la vita militare, iscrivendosi alle Accademie e alle Scuole sottufficiali delle varie Forze Armate e della Guardia di finanza.

Il 35 per cento, invece, ha deciso di proseguire in diversi atenei. Medicina, ingegneria e economia le facoltà che contano più iscrizioni dalla scuola militare.