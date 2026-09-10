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10.09.2026

Ricostruzione di carriera docenti, domande dal 1° settembre al 31 dicembre: come presentarle? La guida

Redazione
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Indice
Novità introdotte dal decreto 69 del 2023
Ricostruzione di carriera
Chi può presentare la domanda
Presentazione della domanda
Servizi riconosciuti
Servizio scuole paritarie

La ricostruzione di carriera è un procedimento amministrativo che a seguito della riforma introdotta dal decreto 69 del 2023 convertito in legge n° 103 dello stesso anno, ha riscritto la valutazione del servizio pre ruolo per docenti e ATA, introducendo un principio di equità retributiva, eliminando i meccanismi penalizzanti e allineando l’Italia agli obblighi europei.

Novità introdotte dal decreto 69 del 2023

L’art. 14 del decreto 69/2023 nel recepire le disposizioni europee ha modificato i criteri previsti dal decreto 297 del 1994 in merito alla ricostruzione di carriera, sia per i docenti sia per il personale ATA, introducendo il riconoscimento integrale del servizio pre ruolo per il personale immesso in ruolo dal 2023/24 e confermato in ruolo a seguito del superamento del periodo di formazione prova.

Ricostruzione di carriera

E’ quasi una situazione consolidata che il personale scolastico, tranne casi eccezionali, dopo un periodo non indifferente di servizio svolto come supplente, ottenga il ruolo e, superato il periodo di formazione e prova, sia confermato in ruolo acquisendo il diritto ad avere riconosciuto il servizio prestato fuori ruolo al fine di essere collocato nella fascia stipendiale spettante in relazione agli anni di servizio complessivi svolti.

Chi può presentare la domanda

Il personale scolastico (docenti e ATA) immesso in ruolo nell’anno scolastico 2025/2026, che ha superato il periodo di formazione e prova, confermato in ruolo a partire dal primo settembre fino al 31 dicembre del 2026, qualora avesse prestato servizio fuori ruolo, deve presentare la domanda al fine di ottenere la ricostruzione di carriera.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata accedendo al portale POLIS con le credenziali personali (SPID o CIE) e compilare la domanda accedendo alla voce “richiesta di ricostruzione carriera” allegando la certificazione del servizio prestato.

Servizi riconosciuti

Docenti
Per i docenti sono considerati validi e riconosciuti ai fini della ricostruzione di carriera gli anni di servizio non di ruolo prestati presso:

  • Le scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero;
  • Le scuole operanti presso gli educandati femminili statali;
  • Le scuole materne statali o comunali;
  • Le università in qualità di docente o di assistente incaricato o straordinario.
    Inoltre è considerato valido il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo di quello di leva

Personale ATA

Per il personale ATA sono considerati validi e riconosciuti ai fini della ricostruzione di carriera gli anni di servizio non di ruolo prestati presso: le scuole e le istituzioni educative statali, mentre sono riconosciuti nella misura del 50% i servizi di ruolo svolti nel profilo immediatamente inferiore; mentre il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è riconosciuto per intero.

Servizio scuole paritarie

Con la sentenza del 4 settembre 2025, la Corte di giustizia europea, confermando quando sostenuto dalla Corte Costituzionale italiana ha stabilito che il servizio prestato nelle scuole paritarie se è valido per l’attribuzione del punteggio, non è valido ai fini della ricostruzione di carriera e che quanto disposto nell’art. 485 del Decreto legislativo 297 del 1994 è legittimo.

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