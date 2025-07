Ricostruzione di carriera per docenti e ATA: come far valere i servizi pre-ruolo. “L’avvocato risponde”- DIRETTA giovedì 24 luglio ore 16.00

Ricostruzione di carriera per docenti e ATA: come far valere i servizi...

Per l’appuntamento con “L’avvocato risponde”, Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico insieme all’avvocato Salvatore Spataro, socio SIDELS, affrontano il tema della ricostruzione di carriera per il personale scolastico, ovvero docenti e personale ATA, escluso il personale dirigenziale.

La diretta sarà giovedì 24 luglio alle ore 16.00 ed è possibile seguirla sui canali YouTube e Facebook della Tecnica della Scuola, con spazio alle domande del pubblico.

L’Avvocato Spadaro spiega come questo processo permetta ai neo-assunti di far valere i servizi pre-ruolo ai fini di un migliore collocamento stipendiale. Viene discusso il quadro normativo di riferimento, in particolare il testo unico del 1994 (Decreto Legislativo 297), evidenziando come la valutazione parziale di tali servizi sia stata ritenuta illegittima da numerose sentenze.

Si approfondisce poi l’orientamento della Corte di Cassazione che ha stabilito la sommatoria algebrica dei servizi effettivamente svolti, e si analizzano gli aspetti relativi alla prescrizione dei diritti e dei crediti. Infine, si suggerisce di rivolgersi a strutture specializzate o a legali esperti di diritto scolastico per valutare l’opportunità di un contenzioso, sottolineando che l’intervento giurisprudenziale ha portato a una modifica legislativa per gli assunti dal 2023-24, che ora vedono i loro servizi calcolati per intero.