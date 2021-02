Riduzione classi pollaio e assunzioni per titoli: le proposte della Flc CGIL [VIDEO]

Tempo pieno anche al Sud, riduzione classi pollaio, assunzioni per titoli. La Flc CGIL rilancia proposte al neo ministro Bianchi.

“Dobbiamo partire dall’ampliamento del tempo scuola, soprattutto al sud”. Non ha dubbi Sinopoli, segretario nazionale della Flc CGIL che a viale Trastevere nel nuovo presidio ha chiesto misure urgenti per la scuola al nuovo governo, ma soprattutto al neo ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi. “Forse con il Covid abbiamo capito l’emergenza della riduzione delle classi pollaio” rilancia Sinopoli.

“Il nuovo anno parte con oltre 200mila cattedre vacanti” aggiunge il segretario” investendo sulla formazione degli insegnanti per far partire la scuola italiana con il piede giusto. Crediamo sia una scelta di buon senso“ chiosa.

E sull’ampliamento dell’organico scolastico non ha dubbi: “Bisogna partire dall’aumento dell’orario scolastico, soprattutto al Sud e quindi di tutto l’organico. Mai come in questa pandemia abbiamo capito quanto sia importante ridurre il numero degli studenti per classe e avvalersi di un nutrito personale e organico“.

Il sindacato fissa le sue proposte su temi caldi: stabilizzazione dei lavoratori precari con tre anni di servizio, con accelerazione delle immissioni in ruolo con procedure veloci ed efficaci; pagamento regolare degli stipendi dei precari che attendono da tempo di essere retribuiti; aumento degli organici per ampliare il tempo scuola, ridurre il numero degli alunni per classe, trasformare l’organico di fatto ormai consolidato in organico di diritto.

“Lavorare e non vedersi riconosciuta la propria retribuzione è un dramma per molti, soprattutto per quelli chiamati a lavorare lontani dalle proprie case, con spese da affrontare” chiarisce Anna Maria Santoro, responsabile della contrattazione della Flc Cgil, che sul nuovo Ministro dichiara: “Il professor Bianchi era coordinatore della task Force della ministra Lucia Azzolina. Speriamo ci siano le convergenze rispetto ai temi che chiediamo con forza siano affrontati“. E aggiunge: “È impensabile non ricevere in tempi celeri la retribuzione dovuta“

“Noi chiediamo la stabilizzazione dei precari con almeno 3anni di servizio, con procedure più snelle, per titoli e prova orale” spiega Manuela Pascarella, responsabile del reclutamento Flc CGIL.” Chiediamo al neo ministro Patrizio Bianchi di mettere al centro del reclutamento dei docenti la formazione e la continuità didattica. Basta con concorsi super selettivi che durano per anni” conclude.