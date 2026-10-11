Rientrano i cervelli in Italia? Pochi, ma per motivi personali, non per lavoro. Aumentano invece le fughe

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un articolo, da un’autorevole rivista, e poi ripreso dal partito della presidente del Consiglio, secondo il quale l’Italia tornerebbe ad attrarre i suoi giovani talenti, registrando dunque un loro rientro.

Si tratterebbe, secondo Fratelli d’Italia, di “oltre 129 mila italiani tra i 18 e i 39 anni” e dunque della dimostrazione di un’Italia “capace di offrire nuove opportunità e di riportare a casa competenze, professionalità ed energie”.

Ma è vero tutto questo? Lo verifica “Pagella Politica” elaborando un suo fact-checking, ovvero una verifica dei fatti.

Non del tutto, anzi: perché, se per un verso l’emorragia di intelligenze verso l’estero non si è fermata, raggiungendo un numero di partenze pari a due volte e mezzo quello dei rientri, dall’altro chi torna lo fa per ragioni personali e familiari, più che per opportunità professionali.

Intanto, precisa Pagella Politica, per ogni giovane tornato in Italia ne sono partiti circa due e mezzo, con una differenza di quasi 200 mila persone a sfavore dei rientri. Inoltre, non si può parlare di “giovani talenti”, ma di italiani “tra i 18 e i 39 anni che rientrano dall’estero”, senza distinzione per titolo di studio o qualifica professionale.

Sul loro rientro, “secondo l’indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, condotta su un campione di italiani all’estero, quasi il 68 per cento indica tra le ragioni del ritorno motivi personali o familiari. Seguono la nostalgia dell’Italia, con il 32 per cento, e gli incentivi fiscali e la qualità della vita, entrambi al 23,5 per cento. Meno del 21 per cento cita un’opportunità di lavoro in Italia”.

Tirando le somme: se negli ultimi anni sono aumentati i giovani italiani che rientrano dall’estero, sono sempre più numerose le fughe, mentre a spingere al rimpatrio “sono soprattutto ragioni personali e familiari, più che nuove opportunità di lavoro”.