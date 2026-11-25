L’ARAN ha reso noto un orientamento applicativo (Id 39517 del 17 novembre 2026) in merito allo svolgimento del lavoro agile (smart working) per il personale ATA. Il chiarimento affronta un quesito pratico frequente nelle segreterie scolastiche: la possibilità per il dipendente che lavora a distanza di assentarsi temporaneamente durante la giornata per sottoporsi a terapie o visite mediche.

Fascia di contattabilità e disponibilità nel lavoro agile

L’Agenzia richiama l’art. 14, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, che disciplina l’articolazione della prestazione a distanza e stabilisce l’individuazione di una fascia di contattabilità. Durante tale periodo, il dipendente è tenuto a rimanere reperibile tramite telefono, posta elettronica o altri strumenti tecnologici similari.

Assenze temporanee e sospensione della contattabilità

L’ARAN precisa tuttavia che l’obbligo di reperibilità non impedisce la fruizione dei diritti e dei permessi previsti dal contratto.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 14, durante la fascia di contattabilità il dipendente può richiedere la fruizione dei permessi orari spettanti per contratto o per legge. Per l’intera durata del permesso accordato, il lavoratore è espressamente sollevato dagli obblighi di contattabilità.

Applicazione dell’art. 69 per visite ed esami specialistici

Con specifico riferimento alle esigenze sanitarie del personale ATA, l’Agenzia indica che si applica la disciplina dell’art. 69 del CCNL 18 gennaio 2024.

Pertanto, il dipendente in lavoro agile che necessiti di effettuare visite, terapie mediche, prestazioni specialistiche o esami diagnostici può utilizzare i classici permessi orari previsti per tali finalità, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità di richiesta e giustificazione stabiliti dalla norma contrattuale.