“Il dramma della violenza contro le donne non parte con la prima aggressione e non finisce con una denuncia. La sfida dello Stato non può limitarsi agli strumenti, ancora non sufficienti, a evitare il prossimo femminicidio“. Sono le parole di Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tra gli strumenti individuati dall’ex presidente del Consiglio, anche l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, su cui esiste un vivace dibattito.

“Quando eravamo al Governo abbiamo introdotto il Codice Rosso“, scrive Conte in un post pubblicato sui social, “per interventi più tempestivi per chi denuncia, e il Reddito di libertà, perché nessuna donna resti in una relazione violenta per mancanza di indipendenza economica. Abbiamo aumentato le risorse alle case rifugio, ai centri antiviolenza e ai centri per gli uomini maltrattanti. Sono strumenti importanti, che vanno rafforzati. Ma non bastano. Serve una svolta vera sulla prevenzione“.

“Educazione affettiva e sessuale nelle scuole, cultura del rispetto e del consenso, contrasto a ogni forma di violenza, anche digitale“, sono le priorità indicate dall’ex premier, che riporta anche alcuni numeri. “Ho letto anche un dato che fa malissimo e sparge sale sulla ferita. Lo dicono Istat e Save the Children: in Italia sono oltre sei milioni le donne vittime di violenza e una su tre ha figli che nel 61,5% dei casi hanno assistito agli abusi. Nel 20 per cento dei casi li hanno subiti direttamente”.

“Si tratta di bambini a cui viene sottratta l’infanzia, che imparano la sopraffazione e rischiano di crescere pensando che la violenza sia normale”, dice ancora Conte. “È una spirale che attraversa le generazioni e che dobbiamo disinnescare. Dobbiamo fare in modo che sin da piccoli si conoscano relazioni diverse, fondate sul rispetto, sulla libertà e sulla cura. È così che si interrompe la violenza“, conclude il leader pentastellato, “prima che possa ripetersi”.