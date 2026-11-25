Su Netflix è il protagonista di “ChiaroScuro”, nuova serie in cui deve sventare truffe legate al mondo dell’arte. Eppure Pierpaolo Spollon confessa di non essere per niente bravo a fingere. In un’intervista a tutto tondo per il Corriere, l’attore ripercorre gli anni da studente, il primo amore che lo convinse a non fare “nient’altro” e un inciampo scolastico che si è rivelato la sua fortuna.

Una bocciatura voluta

Spollon racconta di essere stato bocciato in terza liceo, e di averlo deciso lui stesso: “Ho proprio scientemente deciso. Pensa che pirla”. Quell’anno aveva scoperto l’amore, una vera epifania, e si era chiesto: “Perché devo ancora studiare adesso che ho scoperto questa cosa?”. La sua Vespa 50 Special ha così percorso diecimila chilometri in quell’anno, mentre lo studio passava in secondo piano. Lo ricorda con ironia, ma ammette di aver agito in piena e totale consapevolezza, senza alcun rimpianto. Una decisione presa senza costrizioni, e destinata a cambiare il corso della sua vita professionale.

Un’occhiata ai futuri compagni

Il progetto era così chiaro nella sua testa che, la mattina, prima di entrare nella propria aula, passava dalla seconda classe. Bussava e, alla docente che gli chiedeva “oggi cosa vuole?”, rispondeva: “Niente, vorrei vedere e incontrare i miei prossimi compagni di classe”. Un episodio che racconta bene il tono dell’intera vicenda, in cui la bocciatura non è vissuta come un dramma, ma come una scelta già messa in conto e portata avanti con una certa coerenza, quasi fosse questione di organizzazione. Una visita anticipata a coloro che, nei suoi piani, sarebbero diventati i suoi nuovi compagni.

Dal provino alla paternità

Secondo l’attore, quell’anno perso ha avuto un risvolto decisivo: “Se non mi avessero bocciato non avrei fatto l’attore”. Il suo primo provino arrivò infatti mentre frequentava ancora la terza liceo, quando un regista cercava ragazzi fino a quella classe. Lui, in realtà, avrebbe dovuto essere in quarta, e così, come gli viene fatto notare, ha un po’ “gabbato” il limite d’età. Con una battuta chiude il discorso: “Ai genitori di figli bocciati, c’è sempre un motivo. È andata bene”, dice, riconoscendo il valore di quella scelta. L’intervista si allarga infine al ruolo di padre e alla decisione di tutelare i figli dalla propria popolarità: un capitolo più privato, che completa il ritratto di un attore lontano dai riflettori.