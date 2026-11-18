La proposta di sugli e-book scolastici, che impone agli editori di offrire i libri scolastici e universitari in formato digitale al 50% del prezzo della versione cartacea, “è un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Scuola, che sarà votato oggi pomeriggio al Senato”. Lo afferma Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, come riporta Ansa.

Libri di testo, salta lo sconto del 50% nella Manovra 2027?

La norma sui libri di testo digitali stampabili a metà prezzo si avvia a uscire dalla legge di Bilancio 2027? Un’Ansa del 4 novembre aveva riferito infatti che la commissione Bilancio della Camera ha chiesto lo stralcio dell’articolo 105 per ragioni di carattere ordinamentale. Si tratta di un rilievo sull’ammissibilità della disposizione nella manovra che non entra nel merito del giudizio sulla sua utilità ma che ha comunque l’effetto di rimuovere la norma.

Su Tecnica della Scuola avevamo presentato la proposta, evidenziando le difficoltà di garantire una sola copia cartacea, e poi discusso le obiezioni degli editori: costi della stampa, diritto d’autore e conseguenze sulla filiera.

La soddisfazione degli editori

AIE e librai avevano espresso soddisfazione. Resta però aperto il problema del costo dei libri per le famiglie che non viene certo risolto eliminando una disposizione contestata.

La vicenda pone poi anche una domanda politica: chi scrive, e chi verifica, le misure sulla scuola nella legge di Bilancio?

Frassinetti: “Libri di testo digitali? Norma stralciata, la ripresenteremo”

A dire la sua, ai microfoni di Rai Radio 1, all’interno della puntata del programma Radio anch’io la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti: “Intanto la norma sull’editoria scolastica è stata stralciata dalla Commissione Bilancio della Camera. Non c’è una motivazione politica. Questa è una misura che FdI porta avanti per supportare il diritto allo studio. Abbiamo tutte le possibilità per ripresentarla, la Legge di Bilancio ha le sue regole tecniche, noi la ripresenteremo in altre forme”.