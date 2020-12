Rientro a scuola 7 gennaio: favorevoli o contrari? [partecipa al SONDAGGIO]

Finché l’incidenza dei contagi da Covid-19 resta alta, gli esperti del CTS mantengono una linea di prudenza che include la scuola. Infatti, se fino a qualche settimana fa si dava per scontato il rientro in presenza di tutte le scuole superiori il 7 gennaio, come da intento della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, oggi i dati Covid inducono a rivedere questa posizione.

PARTECIPA AL SONDAGGIO

La Commissione Europea

Torna così di estrema attualità il suggerimento della Commissione Europea, che ci esorta a valutare l’ipotesi di un periodo cuscinetto tra la fine delle vacanze natalizie e la ripresa delle attività scolastiche.

Ecco il monito di Bruxelles: “Al fine di ridurre i rischi di trasmissione nel periodo che segue la stagione delle festività”, si invita a “valutare di allungare le vacanze scolastiche” o di ricorrere ad “un periodo di apprendimento a distanza, in modo da introdurre un periodo cuscinetto ed evitare la diffusione dei contagi a scuola“. Così la Commissione Europea.

Un suggerimento che, come Tecnica della Scuola, prendiamo in carico per confrontarci con i nostri lettori.

Il sondaggio della Tecnica della Scuola

Sull’argomento della riapertura post natalizia, La Tecnica della Scuola interroga come sempre i propri lettori con un sondaggio aperto a tutti i gradi di scuola, ai genitori, agli insegnanti, agli studenti.

PARTECIPA AL SONDAGGIO

Ecco cosa troverete nel nostro sondaggio

Indica il tuo ruolo, scegliendo tra:

Insegnante,

Studente,

Genitore,

Insegnante e genitore.

Qual è il grado di scuola in cui sei coinvolto?

Scuola dell’Infanzia;

Scuola del Primo Ciclo (Elementari e Medie);

Scuola Secondaria Superiore.

Sei favorevole al prolungamento delle vacanze di Natale per altre due settimane dopo il 7 gennaio 2021?

Sì;

No;

Sì, ma solo per le superiori.

Sei favorevole a ricorrere alla DaD almeno fino al 16 gennaio 2021?