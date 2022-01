Rientro a scuola. Bianchi: DaD solo all’interno delle regole che abbiamo dato

Il ministro Bianchi è intervenuto in conferenza stampa al fianco del Presidente Draghi sul tema del rientro in classe: “Non siamo mai stati fermi, stiamo monitorando la situazione. Appena abbiamo avuto l’autorizzazione dell’Ema abbiamo iniziato anche le vaccinazioni dei più piccoli. E così abbiamo regolato per fasce d’età (e condizione vaccinale) tutte le disposizioni. La DaD è uno strumento che va integrato nell’offerta formativa dei piani educativi della scuola per tempi specifici. I comuni che hanno fatto ordinanza di chiusura sono attorno al 3%. Non è dilagante il problema. Le scuole hanno riaperto, tranne la Campania e la Sicilia che aveva ancora a disposizione giorni di vacanza. Così come abbiamo ripreso a settembre, abbiamo ripreso oggi. Abbiamo messo la scuola in condizione di funzionare, affidandoci alle scelte che abbiamo fatto. Ricordo che quest’anno abbiamo assunto 60mila insegnanti con concorso e a settembre avevamo tutti i supplenti annuali”.

E conclude: “Laddove vi sia ulteriore ricorso alla DaD avverrà all’interno delle regole che abbiamo dato”.