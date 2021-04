Rientro a scuola, in attesa del 26 aprile, tornano in classe altri studenti

In attesa del “tutti in classe” del 26 aprile, oggi, lunedì 19 aprile, rientra un’altra fetta di studenti. Sono 291mila in più della scorsa settimana, ovvero i ragazzi della Campania che esce dalla zona rossa. Il dato arriva quindi a 6,5 milioni di alunni in classe su un totale di 8,5 milioni totali, 8 su 10. Restano in zona rossa Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta, con le superiori e parte delle medie (seconda e terza) ancora in DaD. Da lunedì 26 aprile tutti gli studenti delle zone gialle e arancioni ritorneranno come detto in classe.

Una sfida che passa da problemi che ancora restano, in particolare i trasporti e il sovraffollamento delle classi. In settimana previsti diversi incontri riguardo questi temi. Oggi il ministro dell’istruzione Bianchi incontrerà i sindacati, mentre in settimana è previsto un tavolo con il ministro delle infrastrutture Gelmini, le Regioni e le figure legate all’istruzione. I presidi sono ancora perplessi dalla decisione di riaprire, il Premier Draghi in conferenza ha ricordato i 390 milioni a disposizione per i trasporti, ma resta da capire quando e come verranno utilizzati.

Rispetto a settembre ci sono 3 lavoratori su 4 del personale scolastico che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

