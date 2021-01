Rientro a scuola in Campania: dal 18 tutti in classe fino alla terza della primaria

Si sceglie una strada molto prudente e graduale nell’apertura delle scuole in presenza in Campania.

Dopo una delicata riunione con l’Unità di Crisi della Regione per esaminare l’attuale situazione epidemiologica, in relazione al ritorno in presenza a scuola, si è stabilito che in Campania da lunedì 18 gennaio 2021 sarà consentito il ritorno in presenza solo fino alla terza classe della scuola primaria oltre alle classi dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, dei bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali.

Di seguito le seguenti puntualizzazioni precauzionali dell’Assessore all’Istruzione Fortini.