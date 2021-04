Rientro scuola, 4 regioni in rosso, quasi 2 milioni di alunni in DaD

Sono 4 le regioni in rosso secondo le ultime disposizioni del Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 9 aprile 2021. A partire da oggi, lunedì 12 aprile, ecco la composizione delle fasce di colore del Paese:

area rossa : Campania, Puglia, Sardegna, Val d’Aosta

: Campania, Puglia, Sardegna, Val d’Aosta area arancione: tutte le altre.

La prima Ordinanza del ministro Speranza infatti ha disposto il passaggio in area rossa per la Regione Sardegna; la seconda Ordinanza il passaggio in area arancione per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana.

Inoltre, chiarisce il Ministero della Salute, per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021, alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione.

Rientro in classe

Da oggi in aula 6,5 milioni di studenti, il 77% degli 8,5 milioni di iscritti negli istituti statali e paritari, e cioè quasi otto su dieci. Quasi un milione in più rispetto alla settimana appena trascorsa, secondo Tuttoscuola. In tutto saranno quasi 2 milioni quelli ancora a casa in DaD.

Ricordiamo infatti che in zona rossa restano in presenza tutte le classi della scuola dell’infanzia, della primaria e di prima media, ma vanno in DaD dalla seconda media in su, eccetto che per l’uso dei laboratori e per ragioni di inclusione scolastica.

