Riforma del sistema di valutazione nella scuola primaria: strumenti utili per l’applicazione dei nuovi criteri

Attraverso un‘ordinanza pubblicata il 4 dicembre scorso, il Ministero dell‘Istruzione ha reso noto che i voti numerici verranno aboliti in favore dell‘introduzione di giudizi descrittivi. Tali criteri di valutazione verranno applicati nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, per ciascuna delle discipline previste. Lo scopo dell‘ordinanza, si legge, è quello di garantire la massima trasparenza e coerenza nella valutazione degli alunni, in accordo con il percorso di apprendimento di ciascuno.

Ma quali sono le linee guida per applicare i nuovi giudizi in fase di valutazione didattica? Ce lo spiega un nuovo webinar, appena pubblicato sulla piattaforma Guerini Online.

Il corso è riservato a chi acquista o ha acquistato uno dei manuali delle Edizioni Guerini per la preparazione al Concorso a Cattedra per la Scuola Infanzia e Primaria. Guidati da professionisti del mondo della scuola, esperti delle nuove metodologie e di innovazione didattica, gli aspiranti insegnanti troveranno in questo webinar uno strumento essenziale per applicare il nuovo sistema di valutazione degli alunni in modo coerente, senza automatismi e vizi di forma. Dopo un breve excursus normativo, verranno fornite indicazioni pratiche per l’articolazione del giudizio descrittivo in relazione agli obiettivi di apprendimento, per l’impostazione del documento di valutazione e per la comunicazione con le famiglie.

Stare al passo coi cambiamenti della didattica, imparando a utilizzare tutti gli strumenti necessari a garantire una pratica educativa moderna e di alta qualità. È questo l’obiettivo della serie di manuali Guerini che, attraverso lo studio teorico abbinato agli approfondimenti online, permettono agli insegnanti di domani di entrare nel mondo della scuola con uno bagaglio di competenze completo e all’avanguardia.

Oltre al nuovo webinar, infatti, acquistando i manuali per l’infanzia e la primaria si ha diritto all’accesso a tre ulteriori percorsi di approfondimento online:

Il primo è dedicato all’ inclusività degli alunni BES, alla luce delle nuove disposizioni normative;

degli alunni BES, alla luce delle nuove disposizioni normative; Il secondo si focalizza sulle Unità di Apprendimento , con una proposta operativa che guida l’aspirante insegnante dalla progettazione di un’UDA sino alla valutazione per rubriche;

, con una proposta operativa che guida l’aspirante insegnante dalla progettazione di un’UDA sino alla valutazione per rubriche; Il terzo è incentrato sulla psicologia dell’apprendimento, passando in rassegna le principali teorie e i rispettivi autori.

Per ognuno dei quattro webinar, sarà possibile accedere ad attività interattive e a ulteriore materiale scaricabile per approfondire lo studio.

I manuali per il Concorso

Sullo store Guerini sono presenti tutti i manuali della serie per il concorso a cattedra. Per l’infanzia e la primaria è disponibile un manuale integrato per ognuno dei due gradi scolastici, innovativi e aggiornatissimi, indispensabile alleato per superare tutte le prove previste, compresa la preselettiva. Un secondo volume è invece dedicato all’approfondimento e alla messa in pratica di una didattica per competenze, inclusiva, digitale e al passo con le esigenze della scuola di oggi e di domani.

PUBBLIREDAZIONALE