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25.04.2026
Aggiornato il 21.04.2026 alle 17:26

Riforma Maturità 2026: cosa cambia da quest’anno? Il corso per i docenti

Redazione
Indice
Un esame che guarda al percorso dello studente
Il colloquio cambia struttura e obiettivi
Valutazione più integrata, ma anche più complessa
Il corso

La maturità 2026 non è solo un aggiornamento tecnico, ma un cambio di prospettiva. Eppure, nelle classi, il rischio è continuare a lavorare come sempre, senza interrogarsi davvero su cosa l’esame chiederà agli studenti.

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Un esame che guarda al percorso dello studente

Tra le novità, emerge una maggiore attenzione al percorso complessivo dello studente: non solo conoscenze disciplinari, ma anche impegno, autonomia e responsabilità. Questo sposta il baricentro della preparazione, chiedendo ai docenti di valorizzare processi e competenze lungo tutto l’anno, non solo in vista delle prove finali.

Il colloquio cambia struttura e obiettivi

Il nuovo orale si concentra su un numero più ristretto di discipline e parte da una riflessione sul percorso svolto. Non si tratta più di costruire collegamenti forzati, ma di sviluppare un discorso consapevole e argomentato. Diventa centrale la capacità dello studente di orientarsi, selezionare e dare senso a ciò che ha appreso.

Valutazione più integrata, ma anche più complessa

La valutazione finale tiene conto in modo più evidente del lavoro svolto durante l’anno, con margini che premiano il percorso. Questo rende ancora più delicato il tema della coerenza tra didattica quotidiana, criteri valutativi e richieste dell’esame. Una sfida che chiama in causa direttamente le pratiche dei docenti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Esami di maturità 2026: indicazioni e novità, in programma dal 27 aprile, a cura di Anna Maria Di Falco.

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